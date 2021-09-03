Курс гривни к евро установлен на уровне 31,97 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 6 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,97 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,90/26,92 грн/долл., к евро - на уровне 31,93/31,95 грн/евро.

Курс на 3 сентября:

Национальный банк Украины на пятницу, 3 сентября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,02 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогнозы на начало сентября:

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что к концу августа доллар подорожает до 27 грн.

Аналитик компании Esperio Ян Кароль предполагал, что доллар будет колебаться в промежутке между 26,93-27,07 грн/дол.

Прогнозы правительства:

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году.

В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.

Автор: Богдан Слуцкий