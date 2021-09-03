Национальный банк Украины на понедельник, 6 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,97 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Межбанк:
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,90/26,92 грн/долл., к евро - на уровне 31,93/31,95 грн/евро.
Курс на 3 сентября:
Национальный банк Украины на пятницу, 3 сентября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,02 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Прогнозы на начало сентября:
Аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что к концу августа доллар подорожает до 27 грн.
Аналитик компании Esperio Ян Кароль предполагал, что доллар будет колебаться в промежутке между 26,93-27,07 грн/дол.
Прогнозы правительства:
Согласно прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году.
В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.