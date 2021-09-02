Курс гривны к евро установлен на уровне 32,01 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 сентября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,02 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,01 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 27,04/27,06 грн/долл., к евро - на уровне 32,03/32,05 грн/евро.

Курс на 2 сентября:

Национальный банк Украины на четверг, 2 сентября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогнозы на начало сентября:

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что к концу августа доллар подорожает до 27 грн.

Аналитик компании Esperio Ян Кароль предпологал, что доллар будет колебаться в промежутке между 26,93-27,07 грн/дол.

Прогнозы правительства:

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году.

В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.

Автор: Богдан Слуцкий