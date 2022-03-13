По словам главы Кабмина, Минсоцполитики обеспечивает выплату всех назначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" 38,3 млрд грн, необходимых для выплат пенсий в этом месяце.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" 38,3 млрд грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплат пенсий в этом месяце", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Минсоцполитики обеспечивает выплату всех назначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий.

Также автоматически продлеваются льготы, пособия, субсидии.

"Заработали специальные механизмы получения пенсий и социальных пособий для тех, кто эвакуировался через денежные переводы", - сказал он.

Ранее в "Укрпочте" объяснили, как получить пенсии и социальные выплаты во время военного положения.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%.

Вас также могут заинтересовать новости: