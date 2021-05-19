Вице-премьер рассказал о планах по внедрению цифрового государства.

Для украинцев старшего поколения в приложении "Дія" скоро станет доступна услуга пенсия онлайн.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала "Украина 24".

"Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Например, у нас есть проект "Дія. Цифрова освіта", где мы обучаем базовой цифровой грамотности. Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть. Также проводим интернет в села, улучшаем мобильный интернет. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время", - рассказал Федоров.

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Он также рассказал, что на днях была обновлена "Дія. Паспорт" - там появилась актуальная прописка.

"Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспорту. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless, ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт", - добавил вице-премьер.

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Автор: Юрий Годован