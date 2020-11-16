Парламентская депутатская группа "Партия "За майбутнє" подготовила поправки к законопроекту об уменьшении фискальной нагрузки на ФОПы, которые спасут малый и средний бизнес в стране. Читайте такжеМинфин похвастался успехами выдачи бизнеса "доступных кредитов"

Об этом во время согласительного совета в парламенте заявил народный депутат, сопредседатель группы Тарас Батенко.

"Депутатская группа "Партия "За майбутнє" регистрирует поправки к компромиссному законопроекту 4313, который сегодня будет рассматриваться профильным комитетом. Это те поправки, которые поддерживает SaveФОП", - заявил нардеп.

По его словам, принятие указанного законопроекта имеет смысл только с учетом этих поправок.

"Мы просим профильный комитет ответственно отнестись к предложениям SaveФОП и вообще микропредпринимательству. Эти поправки правильно отшлифованы и взвешены, это — компромиссный вариант законопроекта. Только в таком случае мы готовы голосовать за этот законопроект на заседании парламента", - сообщил Батенко.

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Автор: УНИАН