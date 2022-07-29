Финансист прогнозирует, что давление на гривню будет сохраняться.

Национальный банк Украины не сможет остановить падение курса гривны в долгосрочной перспективе. Главная задача НБУ сейчас – сделать так, чтобы скорость ослабления гривны была минимальной.

Такое мнение высказал заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, передает "Минфин".

"Курс 40 грн/долл – это девальвация всего на 30%. Учитывая, что уже полгода у нас идет война, которая привела к значительным потерям экономики, я думаю, что это очень оптимистичные цифры", – отметил он.

По мнению эксперта, учитывая то, что война не закончится в ближайшие месяцы, давление на гривню будет сохраняться.

"Нацбанк будет печатать деньги, потому что наши западные партнеры не будут полностью финансировать дефицит бюджета. Кроме того, следует учитывать психологию валютных потребителей: если есть гривна, ее следует конвертировать в доллар. Так поступают и граждане, и бизнес. Пока будет сохраняться неопределенность, люди будут так делать", – считает Фурса.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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