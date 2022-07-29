В регуляторе отметили, что несмотря на войну наблюдаются колебания кура в обе стороны.

На наличном валютном рынке Украины в ближайшее время ожидается уменьшение колебаний. Нацбанк способствовал увеличению объема предложения валюты и уменьшению спроса.

Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий в комментарии РБК-Украина.

С 21 июля наличный валютный рынок отреагировал на фиксацию официального курса гривны к доллару США на уровне 36,6 гривни.

"Такие колебания успокаиваются со временем. Курс гривны в наличном сегменте рынка даже несмотря на войну колеблется в обе стороны, о чем свидетельствует динамика рынка на протяжении всего срока действия военного положения", - отметили в НБУ.

Кроме того, в регуляторе рассказали, что с 27 июля вступило в силу одно из решений Нацбанка, которое направлено на уменьшение колебаний на наличном валютном рынке и стабилизации украинцам. В связи с этим банки могут увеличить объемы продажи наличной валюты украинцам.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

При этом НБУ в этот же день повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

По состоянию на 28 июля, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 65 копеек – до 40,45 грн/долл. В то же время относительно евро гривня ослабла на 63 копейки – до 40,83 грн/евро.

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