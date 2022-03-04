Речь идет о таких безалкогольных напитках: Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich и другие.

Торговые сети Сильпо, Фора, FOZZY Cash&Carry, Thrash, Novus, Varus отказываются от сотрудничества с компанией Coca-Cola, которая продолжает свою деятельность в России.

Об этом сообщили в пресс-центре и на страницах компаний в Facebook.

"Торговые сети компании Fozzy Group отказались от продажи продукции компании Coca-Cola. Такое решение связано с желанием указанной компании продолжить свою работу в России, несмотря на военное вторжение на территорию Украины", - сообщили в Fozzy Group.

Отмечается, что с сегодняшнего дня они уберут всю продукцию с полок магазинов Сильпо, Фора, FOZZY Cash&Carry и Траш и остановят все будущие поставки. Речь идет о таких безалкогольных напитках: Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich и другие.

Вместе с тем, супермаркеты Novus также больше не сотрудничают с компанией Coca-Cola.

"Наша сеть супермаркетов больше не сотрудничает с компанией Coca-Cola, продолжающей работу на территории агрессора. Отныне в магазинах Novus вы не увидите ни одного товара, принадлежащего к бренду Coca-Cola", - отметили в Novus.

Также разорвала сотрудничество с Coca-Cola сеть супермаркетов Varus.

"Varus принял решение снять с продажи всю продукцию Coca-Cola, ввиду их официальной позиции продолжать деятельность на рынке страны-агрессора. Поэтому уже сегодня мы начинаем снимать с полок Varus продукцию компании Coca-Cola, а именно: газированные напитки Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, минеральную воду BonAqua, холодный чай FuzeTea, соки Rich, энергетические напитки Monster Energy Drink и Burn", - подчеркнули в пресс-центре Varus.

Война против Украины: