Остаток средств на едином счете Госказначейства в октябре сократился до 15,1 миллиарда гривень.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2020 года составил 15,1 миллиарда гривень, что на 28,8% меньше показателя месяцем ранее (21,3 миллиарда гривень).

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток на 71,5% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года (53,1 миллиарда гривень) и на 13,7% ниже показателя на начало года (17,55 миллиарда гривень).

Что этому предшествовало

Остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2020 года составил 17,547 миллиарда гривень, что в 3 раза меньше показателя месяцем ранее, но при этом в 1,8 раза больше показателя на начало 2019 года.

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Автор: Екатерина Жирий