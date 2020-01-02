Украина начала год с рекордными остатками денег на счету Госказначейства

По сравнению с показателем на начало 2019 года остаток вырос почти вдвое.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2020 года составил 17,547 млрд грн, что в 3 раза меньше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, при этом текущий остаток в 1,8 раза больше показателя на начало 2019 года. Прошлый год Украина начала с 9,861 млрд гривень на казначейском счету.

Несмотря на сокращение, это количество денег - рекордное для начала года. Предыдущее максимальное значение составляло 17,015 млрд гривень в 2006 году.

Минимальный остаток средств на едином счете Госказначейства в 2019 году составлял 8,196 млрд гривень по состоянию на 1 марта, а максимальный – 61,83 млрд гривень 1 сентября.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2019 года составил 9,861 млрд грн, что в 1,9 раза больше показателя на 1 января 2018 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.