В НБУ развеяли мифы относительно принятого на днях закона.

Принятие Верховной Радой законопроекта для переговоров о членстве Украины в ЕС, по усилению финансового мониторинга PEP не означает, что к политически значимым лицам будет пожизненно применяться эта процедура со стороны финучреждений.

Об этом в своем сообщении в соцсети Facebook заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Он отметил, что финмониторинг вообще осуществляется ко всем клиентам банков, а PEP, как и другим клиентам, может быть присвоен низкий, средний или высокий уровень риска. Даже если к какому-то клиенту применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не значит, что они являются бессрочными.

"Через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк удостоверился, что рисков, присущих РЕР, нет, его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту. Никто не собирается наказывать РЕР какими-то пожизненными усиленными проверками", - подчеркнул он.

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Опроверг Пышный и упрек о том, что после принятия закона банки будут отказывать PEP в обслуживании, а также блокировать им операции без разбора.

Он признал, что сейчас Украина имеет не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, когда им всем без исключения устанавливаю необоснованно высокий уровень риска. Однако глава НБУ указал, что эта ситуация меняется в лучшую сторону, а сам закон фиксирует механизмы, которые нивелируют такой формальный подход принятия в отношении РЕР непропорциональных мер.

"Это риск-ориентировочный подход, который банки должны применять на практике. И они уже знают, как работать с ним, поскольку первые рекомендации НБУ предоставлял еще в 2021 году. Предполагаю, что рекомендации оказались не убедительными. В 2023 году мы уже внесли соответствующие изменения в свои нормативно-правовые акты, провели большую разъяснительную работу с банками", - пояснил он.

Кроме этого, пышный заявил, что НБУ в дальнейшем не потерпит подхода банков, когда лучшим способом избежать хлопот с РЕР они выбирают просто отказ в обслуживании. По его словам, если финучреждения будут отказываться применять риск-ориентировочный подход, законом предусмотрены очень существенные штрафы.

"В законе-это цифра 1,7 млн грн для небанковских учреждений. А есть еще наши нормативные акты, которые позволяют применить к банкам более существенные меры воздействия-штрафы до 10 млн грн. и могу заверить: если будут на то основания – мы их применим", - отметил он.

Напоследок он добавил, что принятый закон является частью антикоррупционной трансформации государства, а его нормы по PEP соответствуют и стандартам FATF (международная группа по противодействию отмыванию грязных денег), и директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи.

Усиление финмониторинга политически значимых лиц

Верховная Рада 17 октября приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в отношении политически значимых лиц". Это был последний шаг для переговоров о членстве Украины в ЕС.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в Украине политически значимыми лицами определены физические лица, которые являются национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, которые выполняют публичные функции в международных организациях.

Принятые в 2022 году законодательные изменения ограничили срок признания политически значимых лиц 3 годами. То есть, после истечения этого срока со дня прекращения выполнения выдающихся публичных функций все такие политически значимые лица теряют этот статус. Соответственно субъекты первичного финансового мониторинга в отношении этих лиц не обязаны осуществлять определенные меры по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Такие нормы не соответствуют международным обязательствам, которые взяла Украина на пути интеграции в Европейский союз, поэтому принятый закон призван устранить это несоответствие.

Также принятие этого законопроекта было последним шагом для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

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