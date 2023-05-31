Пока неясно, может ли Белый дом обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании Украины.

Сделка по предотвращению дефолта США не ограничит способность администрации Байдена оказывать Украине дополнительную помощь.

Как заявил представитель Белого дома, США надеются заверить Киев, что поставки оружия будут продолжаться, сообщает Bloomberg, отметив при этом, что дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс в качестве дополнительной меры, которая не будет подпадать под ограничения сделки на федеральные расходы.Компромиссная мера, которая сейчас проходит через Конгресс, увеличит расходы на оборону на 3,3%.

Пока неясно, может ли Белый дом обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании Украины, и если да, то когда. В декабре президент Джо Байден подписал закон о пакете помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов в рамках законопроекта о расходах на конец года. Чиновники администрации заявили, что должны предоставить достаточно денег, чтобы продержаться до конца этого финансового года в сентябре.

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По данным Госдепартамента, с начала российского вторжения в феврале 2022 года США предоставили помощь в области безопасности на сумму 36,9 миллиарда долларов.

Белый дом и республиканские лидеры в Конгрессе подталкивают законодателей к одобрению соглашения до крайнего срока 5 июня, когда министерство финансов заявляет, что у США закончатся деньги для выплаты долгов. Аналогичные исключения были сделаны для определенного американского финансирования войн в Ираке и Афганистане, когда в 2013 году было введено повсеместное сокращение расходов в результате соглашения об ограничении долга.

Законопроект о бюджете устанавливает потолок расходов на оборону в 886 миллиардов долларов в 2024 финансовом году. Эта цифра вырастет до 895 миллиардов долларов в 2025 финансовом году. Эти пределы более чем на 100 миллиардов долларов выше, чем предельные значения внутренних расходов, не связанных с обороной.

Риск дефолта в США

В июле 2022 года JPMorgan заявил о том, что экономика США в шаге от рецессии. В сентябре 2022 года фондовые индексы США упали до двухлетнего минимума.

В апреле 2023 года впервые за 12 лет риски, что США не заплатят по долгам выросли до максимума. Стоимость страхования суверенного долга США выросла до самого высокого уровня с 2011.

28 мая 2023 года в США сделали шаг к повышению лимита госдолга и избежанию дефолта. Белый дом и переговорщики Республиканской партии достигли предварительного соглашения, чтобы поднять потолок долга США и предотвратить дефолт, который грозил потрясениями в глобальной экономике.

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