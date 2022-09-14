Промышленный индекс Dow Jones упал на 1276,37 пункта.

Все три основных фондовых индекса США резко снизились, зафиксировав наибольшее однодневное падение с июня 2020 во время пандемии COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1276,37 пункта, или 3,94%, до 31104,97, S&P 500 потерял 177,72 пункта, или 4,32%, снизившись до 3932,69.

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Nasdaq Composite упал на 632,84 пункта, либо 5,16%, до 11633,57. 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили сессию глубоко в минусе. Коммуникационные услуги, потребительские и технические акции упали более чем на 5%, в то время как технологический сектор полупроводников упал на 6,2%.

Финансовые рынки ожидают повышения процентной ставки как минимум на 75 базисных пунктов на заседании ФРС на следующей неделе.

По словам аналитиков, сохраняются опасения, что длительный период усиления политики со стороны ФРС может опрокинуть экономику на грань рецессии.

Война в Украине и прогноз рецессии:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле 2022 года Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на 2022 год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

17 мая богатейший человек планеты Илон Маск заявил о том, что в экономике США уже началась рецессия.

26 мая 2022 года президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. ухудшили прогноз по экономике США.

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