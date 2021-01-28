На предприятии отметили, что все контракты между АО «ОГХК» и другими контрагентами были заключены абсолютно законно, с соблюдением всех необходимых процедур.

АО “Объединенная горно-химическая компания” заявила о попытках олигархов оказать давление на Дзержинский районный суд Кривого Рога накануне заседания 29 января.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Сообщения о якобы подделке документов в компании назвали не соответствующими действительности, что наносит ущерб репутации государственного предприятия и является попыткой давления на суд.

“Представители финансово-промышленных групп, потеряли контроль над ОГХК, в очередной раз пытаются сорвать приватизацию и вернуть себе доступ к государственным средствам. Сначала они пытались действовать через коррумпированных правоохранителей, теперь вот предпринимают попытки давить на суд, распространяя откровенно ложные домыслы”, - сообщил врио председателя правления АО «ОГХК» Артур Сомов.

На предприятии отметили, что все контракты между АО «ОГХК» и другими контрагентами были заключены абсолютно законно, с соблюдением всех необходимых процедур. Никаких официальных представлений о фальсификации контрактов АО «ОГХК» со стороны Генеральной прокуратуры не поступало.

В компании напомнили, что по итогам 2020 года ОГХК показала рекордный показатель чистой прибыли, который составил 600 млн гривен. Кроме того, в конце декабря прошлого года было объявлено об открытии больших запасов ильменита на территории Вольногорского ГМК, что существенно повышает потенциальную приватизационную стоимость компании.

Приватизация Объединенной горно-химической компании, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, обещает стать наибольшей с момента продажи “Криворожстали” в 2006 году. Компания является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья.

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Автор: УНИАН