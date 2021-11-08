Такая блокировка предусмотрена соответствующим решением Минюста.

В Украине 18 из 73 банков автоматически блокируют счета граждан за долги, если того требуют государственные или частные исполнители. На днях список пополнился еще несколькими банками.

Перечень банков обнародовал портал "Опендатабот" и он выглядит следующим образом:

"ПриватБанк"

"Универсал Банк"

"Окси Банк"

"Таскомбанк"

"Индустриалбанк"

"Банк Восток"

"ПроКредит Банк"

"Львов"

"Конкорд"

"Райфайзен Банк Аваль"

"Кредобанк"

"ОТП Банк"

"Идея Банк"

"Метабанк"

"Украинский капитал"

"Агропросперис Банк"

"Укрсиббанк"

"Радабанк"

Разрешение на автоматическую блокировку счетов за долги в рамках процедуры принудительного взыскания предоставил Минюст своим приказом от 23 марта. Полное или частичное блокирование счетов, владельцы которых попали в Единый реестр должников, начали в апреле.

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"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства, или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму, и на счету достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, которая подлежит аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", - пояснила начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

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Автор: Юрий Годован