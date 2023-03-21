Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,45 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 38,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 3 копейки и составляет 41,23 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,45 грн за долл., евро – 40,50 грн за евро.

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Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле 2022 года НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозировала, что курс доллара в Украине в период с 20 до 26 марта будет колебаться в пределах 38,3 - 39,1 грн/долл.

Руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрий Крохмаль прогнозировал, что курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли резко изменится, а вот в конце 2023 года ослабление гривни вполне возможно. Стоимость валюты может снизиться в пределах 10%.

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