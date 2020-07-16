В ЕБА рассказали, чего ожидает бизнес от нового главы Нацбанка

От нового руководителя НБУ ожидают сохранения курса на макроэкономическую стабильность и валютную либерализацию.

Бизнес-сообщество ожидает от нового главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко продолжения курса на макроэкономическую стабильность и валютную либерализацию, а также сохранения независимости центробанка.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Во-первых, речь идет о продолжении начатого курса на макроэкономическую стабильность и устойчивый экономический рост... Во-вторых, продолжать движение в направлении валютной либерализации, которая стала долгожданным и необходимым изменением в банковском регулировании, целью которой является установление режима свободного движения капитала. В-третьих, поддерживать независимость НБУ, без вмешательств в политику регулятора и без отката назад начатых в финансовом секторе реформ", - сказано в сообщении.

Кроме этого, бизнес ожидает от нового главы НБУ продолжения поддержки функционирования банковской системы с высокой ликвидностью, а также обеспечения таргетирования инфляции в пределах прогнозируемого коридора (5% +/- 1 п.п.).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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