Курс гривни к евро установлен на уровне 30,84 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 29 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,22 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,84 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,22/27,24 грн/долл., к евро - на уровне 30,83/30,86 грн/евро.

Курс на 28 декабря:

Национальный банк Украины на вторник, 28 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на начало 2022 года:

Эксперты прогнозируют, что в первые недели 2022 года курс гривни может ослабнуть до 28 грн/долл.