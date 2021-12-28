На прошлой неделе валютный рынок сбалансировался самостоятельно, колебания курса гривни были небольшими.

В первые недели 2022 года курс гривни может ослабеть ориентировочно до 28 грн/долл., хотя такое движение будет кратковременным и вызванным новогодними праздниками и меньшей из-за этого деловой активностью.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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Отмечается, что на прошлой неделе валютный рынок сбалансировался самостоятельно, колебания курса гривни были небольшими. На этой неделе волатильность может увеличиться из-за возмещения НДС и потребности импортеров в иностранной валюте.

В целом дисбаланс среди клиентов банков сохранялся, требуя больше валюты, чем предлагали продавцы, и эту потребность удовлетворяли банки. Хотя в целом оборот рынка изменился несущественно. НБУ воздержался от интервенций по продаже и наоборот за два дня выкупил 10 млн долл. в резервы.

В итоге курс гривни оставался в ожидаемом коридоре 27-27,5 грн/долл. и по итогам недели ослабел на 0,1% до 27,27 грн/долл., оставаясь крепче, чем в начале года.

"На этой неделе гривня окажется под влиянием больших объемов возмещения НДС (может достичь 10 млрд грн), который усилится уменьшением валютной выручки из-за рождественско-новогодних праздников. Поэтому спрос снова будет преобладать, но НБУ может удовлетворить избыточный спрос из резервов, балансируя рынок во все том же коридоре 27-27,5 грн/долл. до конца года. А вот в первые недели 2022 года курс может еще немножко ослабеть, ориентировочно до 28 грн/долл., хотя такое движение будет кратковременным и вызванным все теми же праздниками и меньшей из-за этого деловой активностью", - говорится в сообщении.

Национальный банк Украины на вторник, 28 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.