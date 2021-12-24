Курс гривни к евро установлен на уровне 30,82 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 28 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,82 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,23/27,25 грн/долл., к евро - на уровне 30,84/30,86 грн/евро.

Курс на 24 декабря:

Национальный банк Украины на пятницу, 24 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,27 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз до конца месяца:

Эксперты прогнозировали, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.