Пособие составит 3600 грн на взрослого и 6600 грн на ребенка.

Малообеспеченные многодетные семьи в нескольких районах прифронтовых областей Украины в течение трех месяцев смогут получать денежную помощь от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Речь идет о выплатах для малообеспеченных многодетных семей в восьми прифронтовых районах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Такие семьи смогут в течение трех месяцев получать по 3600 грн на взрослого и 6600 грн на ребенка", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также он подчеркнул, что правительство продолжает программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 грн. пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат 456 грн, пенсионеры в возрасте 70-75 лет — дополнительные 300 грн ежемесячно.

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Денежная помощь украинцам во время войны

В сентябре вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что украинские беженцы, возвращающиеся из-за границы, также смогут оформить государственную денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В августе стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны. В течение не менее 4 месяцев более 260 тысяч пенсионеров в 9 областях Украины должны были получать доплаты к пенсиям.

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