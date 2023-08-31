В течение не менее 4 месяцев более 260 тысяч пенсионеров в девяти областях Украины будут получать доплаты к пенсиям.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

Как сообщает Минсоцполитики, список лиц, которые имеют право на выплаты, на основании имеющихся реестров, формирует Пенсионный фонд, а ВПП направляет денежные выплаты именно этим людям. В течение не менее 4 месяцев более 260 тысяч пенсионеров в девяти областях Украины будут получать доплаты к пенсиям.

Пенсионеры из каких областей получат выплаты

В перечень областей вошли

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Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Луганская,

Николаевская,

Херсонская,

Черниговская,

Сумская,

Харьковская.

Право на выплаты имеют

лица, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсии менее 3 тыс. грн.

не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство для ВПЛ.

Размер выплаты

Пенсионеры, которые соответствуют условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты - 100 грн. Средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу, или в Пенсионный фонд не нужно.

ООН и помощь Украине

23 августа 2023 года стало известно о том, что Организация Объединенных Наций начала инициативу по сбору 268 млн долларов для поддержки Украины во время отопительного сезона. Расчеты относительно потребностей в помощи основываются на опыте прошлой зимы.

Приоритетными считаются ремонтные работы в центрах для перемещенных лиц и финансовая помощь переселенцам, чтобы они могли оплачивать аренду жилья или коммунальные услуги. Гуманитарные организации будут помогать с ремонтом муниципальных систем отопления.

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