ЮНИСЕФ заявляет о необходимости $3,9 миллиарда для неотложной помощи 41 миллиону детей

По оценкам ЮНИСЕФ, более 34 млн детей, живущих в условиях конфликтов или чрезвычайных ситуаций, не получают необходимой защиты.

Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) требуется $3,9 млрд для неотложной помощи 41 млн детей в мире.

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«Сегодня миллионы детей, живущих в условиях конфликтов или чрезвычайных ситуаций, страдают от ужасного уровня насилия, стресса и травм. Влияние нашей работы по защите детей нельзя переоценить. Если дети не имеют безопасных мест, где они могут поиграть, если они не могут воссоединиться со своими семьями, если они не получают психосоциальной поддержки, они не смогут преодолеть травмы от войны, которые часто не являются очевидными», – подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, передает радио Свобода.

По оценкам ЮНИСЕФ, более 34 млн детей, живущих в условиях конфликтов или чрезвычайных ситуаций, не получают необходимой защиты, в том числе 6,6 млн детей в Йемене, 5,5 млн детей в Сирии и 4 млн детей в Демократической Республике Конго.

Больше всего в помощи нуждаются: сирийские дети-беженцы и общины в Египте, Иордании, Ливане, Ираке и Турции, что их принимают ($904 млн), дети в Йемене ($542,3 млн), дети в Демократической Республике Конго ($326,1 млн), дети в Сирии ($319,8 млн) и дети в Южном Судане ($179,2 млн).