Правительство скорректирует свою программу денежной помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Украинские беженцы, которые возвращаются из-за границы, также смогут оформить государственную денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, 12 сентября состоялось правительственное совещание, по итогам которого готовятся изменения в правительственное постановление о возможности возобновить выплаты ВПЛ тем, кто их потерял. В частности на выплаты смогут претендовать те украинцы, которые возвращаются из-за границы.

"К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться, и таким людям также будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут здесь рассчитывать на помощь от государства", – сообщила Верещук.

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Она отметила, что вопросы выплат для ВПЛ должны скорректировать до конца сентября.

В то же время министр уверяет, что сейчас относительно небольшому количеству людей отменяют выплаты ВПЛ из-за нарушения правил их получения.

"Национальная сервисная служба за первую декаду сентября провела 1531 проверку фактического места жительства ВПЛ и как результат этих проверок – 80% сохранили свои выплаты. То есть только около 300 людям такие выплаты не будут дальше выплачивать", – отметила Верещук.

Денежная помощь украинцам - последние новости

Как писал УНИАН, первые сертификаты государственной программы "Восстановление" на выплаты за полностью разрушенное жилье появятся в течение следующих двух недель. Такое обещание дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, работа по восстановлению в части поддержки людей "набрала обороты". По состоянию на сегодня 12 тысяч семей уже получили средства на ремонт.

Также мы рассказывали, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны. Как сообщает Минсоцполитики, список лиц, имеющих право на выплаты, на основании имеющихся реестров, формирует Пенсионный фонд, а ВПП направляет денежные выплаты именно этим людям.

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