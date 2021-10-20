Новое постановление регулятора начнет действовать с 21 ноября.

Национальный банк Украины (НБУ) вводит новое ограничение для отечественных банков. Согласно новому постановлению, им будет запрещено проводить кассовые операции по депозитам в российской валюте.

Об этом говорится в тексте постановления, обнародованного на сайте регулятора.

"Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", - говорится в тексте документа.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы НБУ Алексея Шабана. Документ вступает в силу с 21 ноября.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке сделали попытку сдержать укрепление гривны.

Также сообщалось, что НБУ утвердил требования до раскрытия небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя.

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Автор: Юрий Годован