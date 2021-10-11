Регулятор на 11 октября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл.

Национальный банк Украины в течение прошлой недели с 4 по 8 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 228 млн долларов для сдерживания укрепления гривни.

Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Национального банка.

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Согласно обнародованным данным, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (15 млн долларов) в 15 раз.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1904,70 млн долларов и продал 197,00 млн долларов.

Курс на 11 октября:

Национальный банк Украины на 11 октября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Богдан Слуцкий