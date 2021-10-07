Все небанковские финучреждения, которые дают потребительские кредиты, должны раскрывать исчерпывающую информацию об услугах.

Национальный банк Украины утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя.

Как сообщила пресс-служба регулятора, это касается веб-сайтов банков, распространения информации в рекламе, информирования во время пользования кредитом, а также особенностей раскрытия информации о микрокредитовании.

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"Через три месяца все небанковские финансовые учреждения, которые имеют право предоставлять потребительские кредиты, должны раскрывать исчерпывающую информацию об услугах на веб-сайте в едином унифицированном формате. Потребители, со своей стороны, должны иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, последствиях нарушения Договора по кредиту и тому подобное. Через шесть месяцев на вебсайтах всех небанковских финансовых учреждений должны появиться калькуляторы для расчета расходов по кредиту с учетом выбранных потребителем условий кредитования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на веб-сайтах финансовых учреждений должна быть достаточная по объему, достоверная информация об условия предоставления потребительских кредитов, а именно: должна указываться общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами (в частности в отношении комиссий третьих лиц и платежей за сопутствующие услуги, например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы, условия досрочного погашения, штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования.

"Потребитель еще на этапе выбора кредита должен иметь возможность получить полную и понятную информацию с веб-сайта финансового учреждения для сравнения с аналогичным кредитным продуктом другого финансового учреждения или банка. Поэтому веб-сайты финансовых учреждений уже через три месяца должны содержать четкий перечень минимально необходимой потребителю информации", - сообщили в НБУ.

Во время пользования кредитом финансовые учреждения будут информировать потребителя через выбранный по согласию с ним канал для коммуникаций, например через смс-информирование, мессенджер или личный кабинет клиента на сайте финансового учреждения.

Также отмечается, что реклама кредитов финансовых учреждений не должна вводить потребителя в заблуждение. Например, указание только привлекательной для потребителя процентной ставки на уровне 0% или 0,01% недопустимо. В рекламе потребительского кредита должна указываться реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма и срок кредита.

В Нацбанке подчеркнули, что эти требования не применяются к имиджевой рекламе финансовых учреждений, не содержащей указания условий конкретных кредитных продуктов. Кроме того, способ изложения информации в рекламе не должен усложнять ее визуальное восприятие, поэтому предлагаются требования к шрифтам, цвету рекламных текстов, его фону и размещению и тому подобное. Аналогичные требования уже работают для банков, осуществляющих деятельность в сфере услуг по предоставлению потребительского кредита.

Борьба с коллекторами:

13 июля 2021 года Национальный банк определил порядок осуществления надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

14 июля 2021 года, в Украине вступил в силу закон, регулирующий работу коллекторских компаний.

Автор: Екатерина Жирий