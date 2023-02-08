Объем неработающих кредитов вырос за год на 87 млрд грн - до 432 млрд грн.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на 1 января 2023 года 38%, по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.

Об этом сообщили в Национальном банке, отметив при этом, что последствия войны – разрушение активов и залогового имущества, потеря доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты, ухудшают качество кредитных портфелей банков и обусловливают увеличение отчислений в резервы.

"Объем неработающих кредитов вырос за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн. Полномасштабное военное вторжение России в Украину переломило устойчивую тенденцию постепенного сокращения доли неработающих кредитов (NPL) в украинских банках, которое длилось с 2018 года: за это время объем NPL уменьшился на почти 300 млрд грн, доля в кредитном портфеле сократилась с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Видео дня

"Мы ожидаем от банков взвешенного подхода к оценке кредитного риска, особенно в отношении заемщиков, которые потеряли доходы и не имеют возможности возобновить обслуживание кредитов. Банки должны проводить гибкие реструктуризации для заемщиков, имеющих перспективы восстановления бизнеса, а также должным образом оценивать стоимость залогового имущества, своевременно признавая потерю доступа к имуществу, его повреждения или уничтожения", – отметила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Кредиты в время войны:

5 июня 2022 года председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о том, что украинцам будут списаны долги по кредитам на жилье, уничтоженное оккупантами.

19 сентября 2022 года вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, как получить компенсацию за разрушенное жилье.

24 ноября Минсоцполитики в рамках заключенного меморандума с Норвежским советом по делам беженцев передало список заявлений для выплаты денежной помощи 50 тыс. украинцев, которые подали заявку на платформе "єДопомога".

2 декабря 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№ 7441−1) о списании кредитов на жилье и авто, которые были повреждены или разрушены во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: