Нацбанк покращив прогноз зростання реального ВВП.

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%. Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%.

"С целью поддержания устойчивости валютного рынка, приведения инфляции к цели в течение следующих лет и сохранения контроля за инфляционными ожиданиями правление НБУ решило оставить учетную ставку на уровне 13%", - сказал он.

Глава Нацбанка отметил, что, учитывая, что пик инфляции еще не пройден, а проинфляционные риски на ближайшие месяцы даже усилились, НБУ считает целесообразным оставаться осторожным в процентной политике, а также принимать взвешенные меры для обеспечения устойчивости валютного рынка.

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Пышный также рассказал, что Нацбанк улучшил прогноз роста реального ВВП в этом году - с 3,7% до 4%.

"Волны атак России на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватка трудовых ресурсов тормозили восстановление экономики. Однако реальный ВВП рос - как во II, так и III кварталах 2024 года. Причем меньший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько более высокие урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году - до 4%", - сказал он.

По его словам, значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики - на 4,3-4,6% в 2025-2026 годах.

Экономика Украины - последние новости

В Международном валютном фонде (МВФ) снизили прогнозы экономики для Украины на 2024-2025 год. По словам директора Европейского департамента МВФ Альфреда Кеммера, на обе цифры повлияли чрезвычайные обстрелы энергосистемы, а также продолжение российской агрессии.

МВФ прогнозирует, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,0%, что ниже прогноза в апреле (3,2%). На 2025 год прогноз снижен до 2,5% с 6,5%. Рост ускорится только в 2026 году - до 5,3% (ранее ожидался рост на 5,0%).

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