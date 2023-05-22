В ближайшие дни может состояться брифинг руководителей соответствующей рабочей группы, которые расскажут об имеющихся сейчас наработках.

Рабочая группа по оплате труда военнослужащим уже наработала определенные алгоритмы, которые могут быть восприняты обществом и военными как "абсолютно адекватные".

Об этом во время пресс-конференции рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский.

Отвечая на вопрос о рабочей группе, которая рассматривает вопрос оплаты труда военнослужащих, Вениславский напомнил, что эта рабочая группа работает на базе его комитета. В ее состав, кроме депутатов, входят и представители сектора безопасности и обороны.

Видео дня

Депутат рассказал, что состоялось уже несколько заседаний этой рабочей группы. На ней нарабатываются конкретные вопросы, связанные со справедливым и пропорциональным уровнем обеспечения денежным содержанием военнослужащих, выполняющих боевые задачи, и военнослужащих, находящихся в тылу и также выполняющих определенные служебные задачи.

Вениславский выразил мнение, что уже в ближайшие дни может состояться брифинг руководителей этой рабочей группы, которые расскажут об имеющихся сейчас наработках рабочей группы.

"Но уже по результатам работы этой рабочей группы удалось наработать алгоритмы, которые, я думаю, будут восприняты обществом и военными как абсолютно адекватные, справедливые тем вкладам, которые делают соответствующие военнослужащие и представители других составляющих военных формирований сектора безопасности и обороны в нашу победу", - сказал вениславский.

Так, по его словам, в ближайшее время состоится фактически предфинальное заседание рабочей группы, по результатам которого уже сможет быть предоставлена подробная информация о наработанных проектах.

ВСУ вернули доплаты - произошел скандал

Как сообщал УНИАН, 10 апреля ВР решила вернуть военным доплаты в 30 тыс. грн. это решение предусматривает возврат надбавки защитникам путем экономии на сокращении зарплат для государственных служащих и менеджмента государственных предприятий (до 10 минимальных зарплат).

19 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины призвали прекратить "заниматься популизмом" в вопросе доплат военнослужащим. В Генштабе напомнили, что сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы.

Выплаты в 100 тыс. грн в месяц сохранены защитникам, воюющим непосредственно на передовой, а 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

2 мая глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что силовики попросили ВР отложить рассмотрение проекта постановления об отмене решения о принятии закона, которым Рада вернула военным доплаты в 30 тыс. грн, и до конца мая совместно, в рабочей группе, разработать законопроект по оплате труда военных.

Вас также могут заинтересовать новости: