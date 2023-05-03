11 апреля 2023 года в парламент внесли постановление, которое блокирует возвращение доплат военнослужащим.

Доплаты украинским военным в размере 30 тысяч гривень удасться вернуть только в случае повышения налогов.

Об этом в интервью Forbes заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, отметив при этом, что другого способа вернуть выплаты на данный момент не существует.

"Вопрос 30 000 грн – это не поддержка армии. Потому что систему мотивации должно определять военное руководство. Когда идет популизм таких масштабов, которые трудно сдержать, я не буду подбирать слова, говоря, что, возможно, мы подумаем и посчитаем. Невозможно это посчитать и невозможно это профинансировать. Это возможно сделать только в нише изменения к закону о бюджете. Цена вопроса на год – 170 млрд грн", - заявил министр.

"Можно предусмотреть увеличение налогов, в том числе НДС на 4%, военный сбор – в три раза. Тогда это можно профинансировать, других вариантов не существует", – сказал Марченко, отметив при этом, что зарплаты военных, в отличие от бюджетного сектора, не финансируются за счет международной помощи.

"Поэтому, увеличивая расходы на армию, надо понимать последствия таких шагов. Никто об этом почему-то не думает, когда голосует", – подытожил глава Минфина.

30 тысяч гривень для военных

Выплаты в 100 тыс. грн в месяц сохранены защитникам, воюющим непосредственно на переднем крае, а 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

10 апреля Верховная Рада проголосовала за то, чтобы вернуть военным доплаты в размере 30 тысяч гривень. Речь идет о законопроекте №8312.

Надбавку защитникам планируют таким образом вернуть за счет сокращения зарплат госслужащим и сотрудникам государственныз предприятий.

11 апреля 2023 года в Верховную Раду внесли постановление, которое блокирует возвращение доплат в 30 тысяч гривень военнослужащим, полицейским и должностным лицам службы гражданской защиты.

12 апреля 2023 года председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о том, что поправка, проголосованная в Верховной Раде по возврату надбавок военным, не гарантирует проведение выплат.

2 мая 2023 года силовики попросили Верховную Раду Украины до конца мая разработать законопроект по оплате труда военных. Раду просят отложить проект о возвращении 30 тысяч военным.

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