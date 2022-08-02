За семь месяцев этого года поступления от НДС превысили прошлогодние показатели в 1,5 раза, отметил глава комитета Рады по вопросам финансов.

Поступления в государственный бюджет Украины в годовом измерении перевыполнены на 25% за счет детенизации и отказа бизнеса от уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона.

"При падении экономики по расчетам Национального банка в первом полугодии на 28%, план поступлений в госбюджет перевыполнен за 7 месяцев этого года существенно – более чем на 4%. А если говорить год к году, сравнить мирный 2021 год с военным 2022 годом, то есть на 25% перевыполнение бюджета. Это означает то, что бизнес отказался от схем с уклонением от налогообложения и в сотрудничестве с государством, государственной налоговой службой дает такие поступления в бюджет", - сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что происходит детенизация экономики, на которой отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

"Те схемы, грязные, которые имели название "скрутки", с налогом на добавленную стоимость, они прекращены, уничтожены, можно сказать. Об этом свидетельствует то, что за 7 месяцев поступления от НДС в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. И, таким образом, мы видим, что страна работает вся на победу и обеспечивает военных оружием, деньгами", - сказал Гетманцев.

Напомним, Владимир Зеленский 10 декабря 2021 года подписал закон о госбюджете 2022.

Согласно закону, доходы бюджета прогнозировались на уровне 1,332 трлн грн, а расходы - 1,521 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта. Потребительская инфляция ожидалась на уровне 6,2%. Среднегодовой курс доллара был заложен на уровне 28,6 грн.

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