"Заметно по энергетике": нардеп назвал министра Буславец человеком Ахметова

Депутат Гео Лерос заявил, что Буславец - это человек, который лоббирует интересы монополиста-олигарха, уничтожая атомную энергетику в интересах тепловой.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец и премьер-министр Денис Шмыгаль - представляют интересы Рината Ахметова.

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Об этом рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос в интервью Цензор.нет.

"Недавно у меня была пресс-конференция, когда я подал документы, связанные с конфликтом интересов министра энергетики Буславец. Это человек, который представляет интересы Рината Ахметова", - отметил нардеп.

По его словам, во время пресс-конференции он говорил, что Буславец - это человек, который лоббирует интересы монополиста-олигарха, уничтожая атомную энергетику в интересах тепловой.

"Я писал, что считаю Шмыгаля человеком Ахметова (это особенно заметно по ситуации в энергетике), критиковал его за непутевые действия и идиотские заявления - как, например, создание 500 тысяч рабочих мест в мае", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

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Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая большая доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность заместителя министра Мінекоенерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы тоже получил ДТЭК.

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