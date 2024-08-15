По мнению экспертов, применение для трансфертного ценообразования только нормы Platts является ошибкой со стороны украинских налоговиков.

В Украине налоговое законодательство не ограничивает налогоплательщика использованием только одной базы данных для сравнения цен на экспорт железорудного сырья. Поэтому применение исключительно норм Platts налоговыми органами является ошибкой. Об этом написал директор практики по трансфертному ценообразованию Deloitte в Украине Александр Ямпольский.

Он отметил: что украинский бизнес часто обращается в суды, чтобы отменить такие доначисления, и уже есть немало случаев успешного обжалования решений налоговых органов. Вывод суда по этим делам свидетельствует, что метод сравнения цен на основе Platts должен быть применен только тогда, когда он является таким же надежным, как и метод рентабельности.

При этом суды отмечают: бремя доказывания лежит на налоговых органах. Поэтому, если компания провела качественный анализ, то налоговые органы должны сначала обжаловать ее подход, и только потом применять собственный метод.

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"Однако некоторые суды поддерживают позицию налоговых органов, утверждая, что указанные аспекты не так важны. Один из судов высказал позицию, что для сравнения цен на экспорт железорудного сырья нужно использовать только одну базу данных, а именно Platts. Налоговое же законодательство не ограничивает налогоплательщика только одним источником информации, а допускает широкий выбор источников", – сообщает Ямпольский.

Он отмечает, что такая позиция подтверждена и международной практикой, а именно Руководством ОЭСР (первоисточник правил трансфертного ценообразования).

"Руководства не упоминают о необходимости применения ни единого источника информации, ни единого метода для анализа. Кстати, даже украинские налоговые органы не всегда используют один и тот же источник информации во время своих проверок", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее партнер консалтинговой компании KM Partners Иван Шинкаренко отметил, что украинская налоговая довольно часто предвзято трактует нормы контроля трансфертного ценообразования в свою пользу.