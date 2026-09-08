Переговоры посланников Трампа в Москве и Киеве не стали прорывом, - Le Monde

Главными темами стали помощь Украине в преддверии зимы, гарантии безопасности и территориальные требования России.

Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 6 сентября прибыли в Киев после более чем трехчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Как пишет Le Monde, их приезд стал важным событием для переговорного процесса, ведь с самого начала попыток Вашингтона добиться прекращения войны в феврале 2025 года Уиткофф и Кушнер преимущественно проводили встречи с российской стороной. Уиткофф отметил, что уже в восьмой раз посетил Москву.

В Киеве американские представители встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, украинскими переговорщиками и представителями европейских государств. Однако после нескольких часов переговоров о каком-либо дипломатическом прорыве объявлено не было.

Видео дня

Уиткофф назвал встречу в Киеве "очень содержательной", а Кушнер охарактеризовал предыдущие переговоры с Путиным как "конструктивные и предметные". В то же время стороны не раскрыли деталей американского предложения о прекращении войны.

Европа вернулась к переговорам

На встрече в Киеве также присутствовали представители Франции, Германии и Великобритании. В частности, в украинскую столицу прибыли дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн, представитель Германии Гюнтер Зауттер и британский советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Их участие стало важным сигналом после того, как европейские представители были фактически отстранены от некоторых предыдущих раундов переговоров. В Европе настаивают, что нельзя принимать решения о будущей архитектуре безопасности континента без полноценного участия европейских государств.

Сам переговорный процесс до этого находился в состоянии длительного застоя. По словам Кушнера, работа над потенциальным соглашением продолжается, однако его исход остается неопределенным:

"Никогда не знаешь наверняка с любым соглашением. Оно не завершено, пока не завершено".

В то же время Кушнер заявил, что за кулисами ведется значительная работа по созданию условий для достижения договоренностей.

Зеленский готовит Украину к сложной зиме

Значительную часть переговоров в Киеве посвятили ситуации, в которой Украина может оказаться зимой. Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на поддержку европейских партнеров, если война продлится и в холодный период.

Одной из ключевых тем стала противовоздушная оборона. Украине требуются дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot, чтобы защищать города и энергетическую инфраструктуру от российских атак.

Также обсуждался зимний пакет помощи, который должен охватывать ПВО, защиту энергетических объектов, долгосрочные гарантии безопасности и поддержку восстановления Украины.

По словам Зеленского, мощные украинские вооруженные силы в любом случае остаются одной из главных гарантий безопасности государства.

Территории остаются главной проблемой

В то же время ключевые противоречия между Киевом и Москвой никуда не исчезли. Путин продолжает требовать устранения так называемых "коренных причин конфликта", под которыми Кремль подразумевает ряд своих максималистских требований.

Одним из главных камней преткновения остается территориальный вопрос. Россия претендует на всю Донецкую область, хотя часть региона до сих пор находится под контролем Украины.

Для Зеленского передача этих территорий России неприемлема.

На этом фоне американские представители пытаются убедить стороны искать решение, которое они считают взаимовыгодным. Кушнер заявил, что война – это ситуация, в которой проигрывают все, тогда как мир и экономическое сотрудничество могут принести пользу обеим сторонам.

Несмотря на оптимистичную риторику участников переговоров, конкретного плана по прекращению войны после встреч в Киеве и Москве обнародовано не было.

В то же время Украина, США и европейские партнеры договорились продолжить переговоры. По словам Зеленского, планируется новая встреча с участием представителей Украины, США и Европы, однако ее дата и место пока не определены.

На время переговоров Киев и Москва также договорились о перерыве в ударах по столицам. Однако боевые действия и обстрелы на других направлениях продолжились.

Визит Уиткоффа в Москву и Киев: главные новости

Как сообщал УНИАН, Уиткофф и Кушнер во время визита в Киев сообщили о новой готовности России к переговорам после выборов в Госдуму 18–20 сентября.

В свою очередь военный эксперт Хемиш де Бреттон-Гордон отметил, что в Москве Уиткофф и Кушнер выглядели почти очарованными присутствием Путина, осыпая российского президента улыбками, похвалами и дружеским отношением. В Киеве же, напротив, их мужские объятия с Владимиром Зеленским выглядели неловкими и позорными.

После визита в Москву и Киев Уиткофф заявил о существенном прогрессе, в том числе в продвижении к планированию дополнительных трехсторонних переговоров. Уиткофф отметил, что президент США Дональд Трамп настойчиво работает над тем, чтобы остановить убийства и достичь долгосрочного и устойчивого мира.

Вас также могут заинтересовать новости: