В Украине с 2021 года может заработать накопительная пенсионная система

Также правительство намерено развивать систему негосударственного пенсионного обеспечения и адаптировать законодательство о негосударственных пенсионных фондах к европейскому.

Кабинет министров планирует ввести в Украине накопительную пенсионную систему с 2021 года, а также стимулировать развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.

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Об этом говорится в доработанной программе правительства.

Также Кабмин намерен адаптировать украинское законодательство о деятельности негосударственных пенсионных фондов к законодательству Европейского Союза с целью повышения защиты имущественных прав и интересов пенсионеров.

Согласно обновленной программе Кабмина, среди ожидаемых результатов этих шагов – достижение расходов на пенсионное обеспечение на уровне 12% от ВВП; обеспечение минимального уровня пенсионного обеспечения на уровне 40% от получаемого заработка; ежегодный перерасчет пенсий для 11 миллионов пенсионеров; привлечение более 130 тысяч сотрудников в работу накопительной пенсионной системы.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует постепенное введение пенсионной реформы, предусматривающее развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

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