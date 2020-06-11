Кабмин хочет внедрять пенсионную реформу постепенно

По словам премьера, реформа даст украинцам возможность управлять своим пенсионным обеспечением в будущем.

Правительство планирует постепенное введение пенсионной реформы, предусматривающее развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"Программы по улучшению ситуации для социально незащищенных слоев, разработанные министерством (социальной политики - УНИАН), будут представлены министром. Мы уже много сделали пошагово, много с точки зрения концепции пенсионного обеспечения, с точки зрения развития накопительной системы в Украине", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство будет презентовать и вводить реформу довольно мягко для украинцев, но это будет довольно весомая реформа, которая даст людям возможность фактически управлять своим пенсионным обеспечением в будущем.

"То есть мы эти вещи уже прописали концептуально, и министерство работает над конкретными законодательными инициативами для того, чтобы перейти к этому мягким способом, но очень понятным и приемлемым для общества", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр социальной политики Марина Лазебная в ближайшее время должна презентовать видение пенсионной реформы в Украине.

Решением правительства с апреля 2020 года была введена ежемесячная выплата в размере до 500 гривень пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривень.

В апреле была проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тысяча гривень для 10 миллионов пенсионеров, получающих пенсию менее 5 тысяч гривень, а также 600 тысяч лиц, получающих социальную помощь от государства.

Кроме того, Кабмин принял решение об индексации пенсий в мае.

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