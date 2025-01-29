Отмечается, что МВФ зачастую требует сокращения социальных расходов.

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести уже с 2026 года. Эксперты высказались по поводу того, что получит Украина от новой пенсионной системы.

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии УНИАН заявил, что пенсионная реформа не является требованием Международного валютного фонда. По его словам, МВФ обычно требует сокращения социальных расходов, а накопительная пенсионная система предусматривает их увеличение.

"Летом я читал один из меморандумов МВФ, и в нем ничего не было о введении в Украине накопительной пенсионной системы. В документе наоборот есть такие предостережения, что, если и делаются какие-то пенсионные изменения, то они должны быть обеспечены деньгами, и никаких лишних повышений соцвыплат не должно быть, а надо сокращать льготы или хотя бы не вводить новые. А накопительная система все равно предусматривает выделение государством дополнительных ресурсов", - отметил эксперт.

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При этом он опасается, что нынешний информационный всплеск вокруг накопительной пенсии – работа лоббистов получателей выгоды.

"Это нововведение очень хотят принять, рекламируют его, что может свидетельствовать не о желании сделать лучше будущие пенсии людей. Возможно, это проявление работы лоббистов. Представим - завтра приняли закон, и во вновь созданный госфонд пошли первые накопительные отчисления, и есть подсчеты, что за первый год это может быть 40 миллиардов гривень. Кто будет распоряжаться этими средствами, в какие банки вкладывать, в какие отрасли инвестировать? Это огромный финансовый ресурс, и кто-то сможет неплохо на этом навариться, если, например, его банк получит сразу дополнительно миллиарды гривень вливаний. То есть может есть определенные заинтересованные лица, которые будут отвечать за то, какой бизнес получит доступ к деньгам, какие банки смогут их "прокручивать" и зарабатывать на этом проценты", - объяснил Коробкин.

В свою очередь эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что МВФ занимает позицию финансовой гильотины - обрезает расходы, которые не являются полезными и эффективными с точки зрения управления бюджетом.

"Весь результат, который Украина получит в случае внедрения накопительной пенсионной системы, - это возможность продолжать сотрудничество с МВФ и получать от него средства в рамках общей программы сотрудничества", - подчеркнул он.

Пенсионная реформа в Украине - последние новости

В Украине готовят пенсионную реформу. Главной целью потенциальных пенсионных новаций чиновники называют повышение справедливости в действующей солидарной пенсионной системе. Для этого законопроектом вводятся такие понятия, как базовая и страховая пенсии, а также - пенсионные баллы.

Украинская власть в письме о намерениях к руководству МВФ рассказала о будущей пенсионной реформе. Она предусматривает, что индексация станет единственным механизмом повышения пенсий. Как сообщается в Меморандуме с МВФ, Кабмин планирует до конца марта 2025 года подать в Верховную Раду проект закона, который будет запрещать любые изменения пенсионной системы вне пенсионного законодательства.

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