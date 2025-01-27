В этом году в правительстве планируют начать техническую подготовку к внедрению накопительной системы.

Накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести уже с 2026 года. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время пресс-конференции.

По ее словам, законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров.

"Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим до конца предостережения, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов и я убеждена, что в ближайшие месяцы он будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку", - сказала она.

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Жолнович отметила, что по замыслу министерства для внедрения накопительной пенсионной системы необходимо разработать эффективную систему администрирования.

"Каждый из нас, когда направляет определенный ресурс, его часть идет на приумножение, но определенный процент всегда идет на администрирование, то есть на зарплату специалистов, контроль и тому подобное. И для уменьшения этого администрирования нам нужно сделать качественные ІТ-сервисы", - подчеркнула министр.

"Поэтому в этом году законодательство, разрабатываем определенную ИТ-систему, прорабатываем концепт экономного и эффективного государственного накопительного фонда и, даст бог, с 2026 года можем начать первые накопления", - добавила Жолнович.

Пенсионная реформа в Украине - последние новости

В Украине готовят пенсионную реформу. Министерство социальной политики подготовило соответствующий законопроект, который пока не попал на рассмотрение парламента. главной целью потенциальных пенсионных новаций чиновники называют повышение справедливости в действующей солидарной пенсионной системе. Для этого законопроектом вводятся такие понятия, как базовая и страховая пенсии, а также - пенсионные баллы.

Украинская власть в письме о намерениях к руководству МВФ рассказала о будущей пенсионной реформе. Она предусматривает, что индексация станет единственным механизмом повышения пенсий. Как сообщается в Меморандуме с МВФ, Кабмин планирует до конца марта 2025 года подать в Верховную Раду проект закона, который будет запрещать любые изменения пенсионной системы вне пенсионного законодательства.

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