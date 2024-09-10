Уже 880 тысяч украинцев сгенерировали электронные карты для зачисления кэшбэка.

"Национальный кэшбек" является важной программой в социальном и экономическом аспектах, и должен стимулировать украинцев потреблять товары собственного производства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"Это программа, которая собственно рыночным способом поддерживает украинских производителей: это налоги, создание рабочих мест, это увеличение нашего ВВП. Это не давление, а наоборот подталкивание, поддержка украинского производителя. Это экономический аспект, и здесь нет сомнений ни у меня, ни у кого-то из экспертов, что эта программа даст очень положительный эффект", - сказал он.

По словам премьера, по состоянию на вчера 880 тысяч человек сгенерировали электронные карты для зачисления кэшбека.

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Шмыгаль также рассказал, что во время работы над этой программой был проведен анализ, как люди в других странах поддерживают национального производителя.

"Самая большая поддержка собственного производства - в Германии и Италии. Мы видим, как это вызывает эффект положительной спирали в развитии качества производства, уплате налогов.... В Германии и Италии 78% людей поддерживают собственного производителя. В Украине, к сожалению, это менее 50%, и наша задача во время войны максимально поддержать наших производителей", - подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, социальный аспект программы дает возможность людям, которые покупают украинские товары, получать 10% от суммы покупки на свою карточку. Эти средства украинцы смогут потратить также на закупку украинских товаров или услуг, что тоже важно, ведь услуги имеют 100% локализацию в Украине.

"Это важный момент, который поддержит малый и средний бизнес, который должен стать хребтом нашей экономики", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что малый и средний бизнес сейчас составляет основу украинской экономики.

"Так должно быть, это европейский стандарт, когда 80% рабочих мест создаются в малом и среднем бизнесе", - подчеркнул он.

Национальный кэшбек - главные новости

Кабинет министров Украины поддержал запуск Национального кэшбека, по которому украинцы смогут получать до 3 тысяч гривен компенсации ежемесячно за покупку товаров украинского производства.

2 сентября в государственном приложении "Дія" начался бета-тест программы национального кэшбека, по которому при покупке товаров отечественного производителя украинцы смогут получить 10% компенсации.

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