Монета относится к серии Вооруженные силы Украины.

Нацбанк вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе. Номинал монеты - 10 гривень.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Монета относится к серии Вооруженные силы Украины.

На аверсе монеты вверху изображены малый государственный герб, надпись "Украина", эмблема Госпогранслужбы, стилизованные ветви лавра и калины, а также логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

Монета выполнена из сплава на основе цинка и выпущена тиражом миллион штук.

На реверсе размещена надпись "Государственная пограничная служба", нанесены очертания карты страны, символический пограничный столб и "композиции, символизирующие деятельность Госпогранслужбы в воздухе, на суше и на море".

Старые монеты

С 1 октября 2019 года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа в Украине.

В течение года их можно было бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков, в течение трех лет – в НБУ и отделениях "ПриватБанка", "Ощадбанка" и "Райффайзен Банка Аваль".

Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни, введенные в обращение до 2003 года, с 1 октября 2020 года перестали быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами.

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Автор: УНИАН