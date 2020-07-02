НБУ выдал валютную лицензию еще одной финкомпании

Кроме того, НБУ принял решение переоформить генеральную лицензию на осуществление валютных операций национальному оператору почтовой связи "Укрпошта".

Национальный банк Украины во втором квартале выдал лицензию на осуществление валютных операций по торговле валютными ценностями в наличной форме новому участнику - финансовой компании "Тайгер Инвест".

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Кроме того, регулятор расширил перечень валютных операций финансовой компании "Профинеф", позволив осуществлять перевод средств, кроме торговли валютными ценностями в наличной форме.

Также сообщается, что за указанный период Национальный банк принял решение переоформить генеральную лицензию на осуществление валютных операций национальному оператору почтовой связи "Укрпошта" и выдал лицензию на осуществление валютных операций по торговле валютными ценностями в наличной форме и перевод средств.

По данным НБУ, сегодня на валютном рынке действуют 42 участника, которые имеют генеральную лицензию/лицензию на осуществление валютных операций.

Как сообщал УНИАН, ранее НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем участникам валютного рынка.

Лицензии на осуществление валютных операций действуют бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались сроком до трех лет.

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