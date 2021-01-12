Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины".

С сегодняшнего дня, 12 января, в Украине вошла в оборот новая памятная монета. Монета посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агатангелу Крымскому.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины" и является первой памятной монетой 2021 года.

Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера. Ее тираж – 35 тысяч штук.

На аверсе монеты размещены малый герб Украины, геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в звезду, цитата Агатангела Крымского.

Монеты, которые уже не принимают

С 1 октября 2019 года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа в Украине.

С 1 октября 2020 года в Украине не принимают старые банкноты и монеты по 25 копеек.

Новые монеты

29 сентября 2020 года Национальный банк Украины ввел в оборот памятную монету, посвященную городу Запорожье.

18 ноября 2020 года Нацбанк заявил о том, что вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе. Номинал монеты - 10 гривень.

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Автор: УНИАН