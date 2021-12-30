Курс гривни к евро установлен на уровне 30,92 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 31 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,92 грн/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеЗа день дня до Нового года курс доллара в обменниках решил удивить украинцев

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,31/27,34 грн/долл., к евро - на уровне 30,98/31,00 грн/евро.

Курс на 30 декабря:

Национальный банк Украины на четверг, 30 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.