Украинцам, которые собираются эвакуироваться в другую страну, Нацбанк рекомендует не вывозить с собой наличную гривню, а положить деньги на свои карточные счета в Украине.
Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщает НВ.
"Если вы еще не пересекли границу, рекомендуем пополнить свой банковский счет в Украине и безопасно использовать за границей свою платежную карту. Тогда курс конвертации будет намного лучше курса "черного рынка", — отметил Шабан.
Украинцы за рубежом могут расплачиваться безналичными картами украинских банков, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.
Конвертация по таким операциям будет осуществляться по курсу, установленному украинским банком-эмитентом, а не по курсу наличного обмена.
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