Украинцы за рубежом могут расплачиваться безналичными картами украинских банков.

Украинцам, которые собираются эвакуироваться в другую страну, Нацбанк рекомендует не вывозить с собой наличную гривню, а положить деньги на свои карточные счета в Украине.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщает НВ.

"Если вы еще не пересекли границу, рекомендуем пополнить свой банковский счет в Украине и безопасно использовать за границей свою платежную карту. Тогда курс конвертации будет намного лучше курса "черного рынка", — отметил Шабан.

Украинцы за рубежом могут расплачиваться безналичными картами украинских банков, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

Конвертация по таким операциям будет осуществляться по курсу, установленному украинским банком-эмитентом, а не по курсу наличного обмена.

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