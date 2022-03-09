Валютные ограничения в России будут действовать с 9 марта по 9 сентября этого года.

Центробанк России ввел новые ограничения по обмену и обращению иностранных валют.

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

"Банки в течение срока действия временного порядка не будут продавать наличную валюту гражданам. Обменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме", - говорится в сообщении.

Также граждане РФ смогут снять с депозитных счетов только доллары и лишь объемом до 10 тысяч. Остальные средства можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.

При этом, независимо от валютного счета, средства будут конвертироваться в доллар - то есть с депозита в евро средства клиенты снять не смогут.

Такой порядок будет действовать 9 марта по 9 сентября 2022 года.

9 марта в РФ стоимость доллара на наличном рынке достигла отметки в 190 рублей. СМИ писали, что россияне штурмовали банкоматы и обменники, и доллары были в дефиците.

Напомним, утром 24 февраля Россия ворвалась на украинскую территорию, агрессор начал бомбить военные объекты, а после этого атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран мира решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции. В частности, Евросоюз решил, что с 12 марта "ВТБ", "Банк России", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" и "ВЭБ.РФ" должны быть отключены от международной финансовой системы SWIFT.

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