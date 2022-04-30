Национальный банк снизил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка, направленных на поддержание стабильности валютного рынка, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращения непродуктивного оттока капитала. В частности, с 4 мая 2022 года сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала", - говорится в сообщении.
В связи с таким решением банкам временно запрещается заключать ряд контрактов на денежном рынке, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривню.
Ранее Национальный банк Украины уточнил правила установления курса гривни к иностранным валютам во время электронных платежей. Курс гривни к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официального курса.
Что такое валютная позиция: справка УНИАН
Валютная позиция банка - это соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте. В случае их равенства валютная позиция считается закрытой, при неравенстве - открытой.