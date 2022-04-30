Банкам временно запрещается заключать ряд контрактов на денежном рынке, на основании которых возникают обязанности по покупке или продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривню.

Национальный банк снизил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка, направленных на поддержание стабильности валютного рынка, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращения непродуктивного оттока капитала. В частности, с 4 мая 2022 года сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала", - говорится в сообщении.

В связи с таким решением банкам временно запрещается заключать ряд контрактов на денежном рынке, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривню.

Ранее Национальный банк Украины уточнил правила установления курса гривни к иностранным валютам во время электронных платежей. Курс гривни к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официального курса.

Что такое валютная позиция: справка УНИАН

Валютная позиция банка - это соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте. В случае их равенства валютная позиция считается закрытой, при неравенстве - открытой.

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