Курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официального курса.

Национальный банк Украины уточнил правила установления курса гривны к иностранным валютам во время электронных платежей.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс Национального банка (который действует в день отражения банком операции) в случае списания со счета клиента денежных средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте. При этом курс гривны к иностранной валюте должен быть равен или быть выше официального курса Национального банка (который действует в день отражения банком операции)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в случае списания со счета клиента денежных средств в иностранной валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне, а в случае зачисления на счет клиента денежных средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк зафиксировал 24 февраля официальный курс гривны к доллару на довоенном уровне - уровне 29,25 грн/долл.

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