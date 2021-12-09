Инфляция снижается медленно вследствие ряда факторов.

Инфляция в Украине продолжит постепенно снижаться в конце этого года и в течение всего 2022 года.

Об этом говорится в материалах Национального банка Украины.

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В октябре рост потребительских цен притормозил до 10,9% в годовом измерении.

"По оценкам Национального банка, в ноябре инфляция продолжила замедляться. Этому и в дальнейшем способствовали исчерпание низкой прошлогодней базы сравнения, лучшие нынешние урожаи, административные решения по тарифам ЖКХ и влияние предыдущих решений по ужесточению монетарной политики. Эффекты от текущего ослабления гривни к доллару США частично компенсируются ее укреплением к другим валютам стран - основных торговых партнеров", - говорится в сообщении.

Впрочем, как отмечает регулятор, инфляция снижается медленно вследствие ряда факторов. В частности, усиливается давление на цены все более широкого перечня товаров и услуг потребительского набора из-за вторичных эффектов от подорожания продовольственных товаров и энергоносителей. Также инфляцию подпитывает увеличение расходов бизнеса на логистику и оплату труда.

Кроме этого, усиление геополитического напряжения негативно сказывается на стоимости украинских активов и состоянии валютного рынка. С учетом текущей ситуации мировые цены на газ и продовольствие вероятно будут превышать предварительно ожидаемые уровни в будущем. Глобальная инфляция продолжает ускоряться, что побуждает ведущие центральные банки к более быстрому ужесточению монетарной политики. Это, в свою очередь, приводит к снижению интереса инвесторов к активам стран с развивающимися рынками.

"Инфляция продолжит постепенно снижаться в конце этого года и в течение всего 2022 года. Продовольственная инфляция будет замедляться как благодаря высоким нынешним урожаям, так и коррекции мировых цен в 2022 году. Весной также ожидается снижение цен на газ в Европе после завершения отопительного сезона", - прогнозируют в НБУ.

Потребительская инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

Потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года - составила 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономики, среднегодовой показатель инфляции в Украине в 2022 году может снизиться до 8% с нынешних 9,4%, которые прогнозируются на конец 2021 года.

Автор: Екатерина Жирий