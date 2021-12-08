Мировые цены в октябре в годовом измерении выросли в 6,4 раза.

В Украине нет внутренних факторов для развертывания гиперинфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал главный специалист Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства экономики Александр Литвинов во время панельной дискуссии "Стоит ли украинцам ждать гиперинфляции в 2022 году?"

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По его словам, темпы инфляции сейчас обусловлены внешними факторами больше, чем в прошлом году. Прежде всего внешними ценами на энергоносители и продовольственными ценами.

"Если мы посмотрим наш отчет за 10 месяцев, мы можем сказать, что в годовом измерении, октябрь к октябрю, мировые цены выросли в 6,4 раза", - сказал Литвинов.

Он отметил, что сейчас наблюдается форс-мажорная ситуация, которая влияет как на мировые цены, так и на цены внутреннего рынка Украины.

"То есть основательных факторов для развертывания гиперинфляции внутреннего характера пока нет. Прогноз, который сейчас действителен от Минэкономики, – 6,2% за 2022 год декабрь к декабрю", - резюмировал Литвинов.

Потребительская инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

Потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года - составила 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономики, среднегодовой показатель инфляции в Украине в 2022 году может снизиться до 8% с нынешних 9,4%, которые прогнозируются на конец 2021 года.

Автор: Екатерина Жирий